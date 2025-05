Griekspoor redt zich zonder coach, maar gaat op zoek naar nieuwe

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor kijkt met een positief gevoel terug op zijn overwinning in de eerste ronde van Roland Garros tegen Marcos Giron. De 28-jarige tennisser speelt op Roland Garros zonder vaste coach nadat hij afscheid had genomen van Xavier Malisse en Dennis Sporrel. "Ik weet zelf wat ik moet doen op de baan. Maar ik ga wel op zoek naar een nieuwe coach. Hoelang dat duurt weet ik niet", zei Griekspoor die donderdag in de tweede ronde tegen de Canadees Gabriel Diallo speelt.

Griekspoor liet weten dat hij eind vorig jaar Mikael Tillström heeft gepolst als coach. De Zweed wilde destijds liever door met Gaël Monfils. Nu de Zweed en de Fransman uit elkaar zijn, zou Griekspoor een nieuwe poging kunnen wagen. Griekspoor twijfelt echter omdat Tillström volgens informatie van ingewijden "te negatief" zou zijn. Werken met een voormalige wereldtopper als Andy Murray, die onlangs brak met Novak Djokovic, schatte Griekspoor in als "onbereikbaar".