Rusland verovert dorpen in Oekraïense regio Soemy

SOEMY (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft enkele dorpen in de Oekraïense regio Soemy ingenomen. Dat bevestigen de Oekraïense autoriteiten nadat de Russen die verovering eerder zelf al hadden gemeld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky denkt dat Moskou een nieuw offensief aan het plannen is.

Soemy ligt in het noordoosten van Oekraïne en grenst aan de Russische regio Koersk, waarvan de Oekraïners lang een deel in handen hadden. Vorige maand zei Rusland dat gebied weer helemaal te hebben terugveroverd. Zelensky waarschuwde toen ook al dat de Russen mogelijk niet zouden stoppen bij de grens, maar zouden willen doorstoten naar Soemy. Dat gebied lijdt al maanden onder zware luchtaanvallen en een deel van de inwoners is al geëvacueerd.

"We kunnen uit de informatie van inlichtingendiensten opmaken dat Poetin niet van plan is om de oorlog te beëindigen", zei Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. "Integendeel, er is voldoende bewijs dat ze nieuwe offensieve operaties voorbereiden."