Griekspoor verliest tennisfinale in Marrakesh en mist derde titel

MARRAKESH (ANP) - Tallon Griekspoor heeft in de finale van het tennistoernooi van Marrakesh naast de derde titel uit zijn carrière gegrepen. De als zevende geplaatste Italiaan Luciano Darderi was in twee tiebreaks te sterk voor de als eerste geplaatste Noord-Hollander: 7-6 (3) 7-6 (4).

Griekspoor (28) speelde voor de vierde keer de finale van een ATP-toernooi en zijn eerste op gravel. In 2023 won hij in het Indiase Pune en Rosmalen zijn eerste twee finales. Datzelfde jaar was er een nederlaag in de eindstrijd in Washington.