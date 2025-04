Zo gaat het met de beurzen overal ter wereld sinds de inauguratie van Trump

De Amerikaanse aandelenmarkt beleefde donderdag de slechtste dag sinds 2020, omdat beleggers de importtarieven van president Trump moesten verwerken. De verrassend hoge extra tarieven zorgden voor een schokgolf op beurzen over de hele wereld, maar Amerika zelf lijdt er tot nu toe nog het hardste onder.

De S&P 500 daalde met 4,7 procent, de Nasdaq kelderde met 6 procent en de Dow Jones verloor 4 procent, waardoor 2,5 biljoen dollar aan beurswaarde van Amerikaanse bedrijven verloren ging. De zogenaamde Magnificent 7 alleen al verloren donderdag meer dan 800 miljard dollar aan beurswaarde op wat de slechtste dag was voor Amerikaanse aandelen sinds de coronapandemie de markten begin 2020 opschudde.

De S&P 500 is sinds de inauguratie van Trump al met 10 procent gedaald, omdat algemeen wordt gevreesd dat het beleid van de Trump-regering de inflatie zal opdrijven, het consumentenvertrouwen aantast en uiteindelijk een recessie zal veroorzaken.

Hoe erg het precies gaat worden, is nog afwachten, maar als je kijkt hoe hard de beurzen in de VS zijn ingezakt vergeleken met de rest van de wereld, dan ziet het er niet best uit.

