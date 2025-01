Griekspoor verslaat Van de Zandschulp in eerste ronde Montpellier

MONTPELLIER (ANP) - Tallon Griekspoor (28) heeft het Nederlandse onderonsje in de eerste ronde van het Open Occitanie tegen Botic van de Zandschulp (29) gewonnen. De beste twee Nederlandse tennissers waren in het Franse Montpellier aan elkaar gewaagd, maar de nummer 46 van de wereld was in twee sets net iets constanter dan de mondiale nummer 84: 7-5 6-3. Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Fransen Richard Gasquet en Adrian Mannarino.

Griekspoor zette de stand in de onderlinge ontmoetingen op het hoogste niveau met Van de Zandschulp op 2-1 in zijn voordeel. Ze troffen elkaar twee jaar geleden op de Australian Open voor het laatst. Toen won Griekspoor in drie sets. Van de Zandschulp was in 2022 in het Amerikaanse Winston-Salem de betere. De twee Nederlanders nemen komende week deel aan het hoofdtoernooi van het ABN AMRO Open in Rotterdam.