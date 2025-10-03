Griekspoor wint na reeks van zeven nederlagen van Brooksby

SHANGHAI (ANP) - Tallon Griekspoor weet weer wat winnen is. De 29-jarige tennisser won in de tweede ronde van de Shanghai Masters in drie sets van de 24-jarige Amerikaan Jenson Brooksby: 6-1 1-6 6-1. Hij speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Duitser Daniel Altmaier.

Griekspoor verkeerde de afgelopen maanden in een vormcrisis. Zijn laatste overwinning dateerde van woensdag 16 juli toen hij de Italiaan Andrea Pellegrino in het Zweedse Bastad versloeg. Griekspoor verloor daarna zeven partijen op rij en maakte een einde aan een hernieuwde samenwerking met zijn coach Kristof Vliegen. De twee werkten sinds juni weer samen, nadat ze eind oktober vorig jaar afscheid van elkaar hadden genomen.

Griekspoor kreeg in de eerste ronde als nummer 27 van de plaatsingslijst in het Chinese Shanghai een bye. Hij begon op vrijdag als de huidige nummer 31 van de wereld moeizaam aan zijn partij tegen Brooksby en kreeg direct in de eerste game breakpoints tegen op zijn service. De Noord-Hollander werkte die echter weg, nam een voorsprong en brak daarna meteen zijn tegenstander. Griekspoor liep daarna snel uit naar 6-1.

Novak Djokovic

Griekspoor leverde in de tweede set wel zijn eerste servicebeurt in en moest het initiatief aan de nummer 57 van de wereldranglijst laten. Griekspoor ging als vanouds weer mopperend over de baan, sloeg met zijn racket tegen het hardcourt en verloor de set met 6-1.

In de beslissende derde set richtte Griekspoor zich knap op en brak direct de service van Brooksby. Griekspoor hield zijn hoofd koel, sleepte de set binnen en vierde onderkoeld zijn eerste zege in bijna drie maanden tijd.

Novak Djokovic heeft zijn eerste partij sinds de US Open gewonnen. De 38-jarige Serviër won op de Shanghai Masters in de tweede ronde van Marin Cilic uit Kroatië: 7-6 (2) 6-4. Djokovic won het masterstoernooi van Shanghai vier keer. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Duitser Yannick Hanfmann.