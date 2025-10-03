Miljoenen demonstranten ontregelen openbaar leven in Italië

ROME (ANP/DPA/AFP) - Demonstraties uit solidariteit met de Global Sumud Flotilla hebben op veel plekken in Italië het openbare leven ontregeld. In steden als Rome en Milaan ondervond bijvoorbeeld het openbaar vervoer hinder.

De actievloot met noodhulp was tot voor kort op weg naar Khan Younis, maar werd donderdag tegengehouden door Israël. Zeker vierhonderd opvarenden werden gearresteerd en wachten op uitzetting, onder wie veertig Italianen. Naast het lot van de activisten en Gazanen is het demonstranten ook te doen om premier Giorgia Meloni, die zich volgens velen niet voldoende uitspreekt tegen Israël.

Honderdduizenden mensen namen deel aan de demonstraties en stakingen, waartoe de grootste vakbond van Italië, CGIL, had opgeroepen. Door heel het land ontstonden daarop spontane acties. Volgens de CGIL waren vrijdag in totaal zeker 2 miljoen mensen op de been in ongeveer honderd steden. Alleen al in Rome demonstreerden 300.000 mensen, aldus de CGIL tegen persbureau ANSA.