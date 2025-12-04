ECONOMIE
Griekspoors vriendin Potapova gaat tennissen voor Oostenrijk

Sport
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 12:42
SINT-PETERSBURG (ANP) - De Russische tennisster Anastasia Potapova (24) gaat voor Oostenrijk spelen. Dat meldt ze op Instagram. Potapova is de vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor. Ze deden afgelopen weekend samen mee aan een invitatietoernooi in het Russische Sint-Petersburg. De deelname van Griekspoor was omstreden.
Potapova speelde de afgelopen tijd als Russische onder een neutrale vlag op tennistoernooien. Met haar Oostenrijkse paspoort mag ze meedoen aan landentennis zoals de Billie Jean King Cup. "Ik hou van Oostenrijk. Het land is ontzettend gastvrij en ik voel me er helemaal thuis. Ik vind Wenen geweldig en ik kijk ernaar uit om daar mijn tweede thuis van te maken", aldus Potapova.
Potapova is de huidige nummer 51 van de wereldranglijst.
