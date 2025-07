Groenewegen ziet kans op gele trui als mooie bonus

LILLE (ANP) - Dylan Groenewegen wilde zich zaterdag voor de start van de eerste etappe van de Tour de France niet extra druk maken om de beloning die de winnaar te wachten staat. De kans is groot dat een sprinter de gele trui verovert na een vlakke rit met start en finish in de Noord-Franse stad. "Ik beschouw het als een gewone sprint", zei de Amsterdammer van de ploeg Jayco - AlUla voor de start.

"Maar er staat wel een mooie bonus tegenover", gaf hij toe. "Dat weet je al lang, ik was afgelopen najaar zelfs bij de presentatie van het routeschema in Parijs. Toen dacht ik al: het is een mooie kans."

Op de geruchten dat hij volgend jaar rijdt voor de van oorsprong Nederlandse ploeg Unibet Tietema Rockets wilde hij kort voor de start niet ingaan. "Daar ga ik inderdaad niets over zeggen." Zijn contract bij de Australische ploeg loopt af.

'Hectisch'

Groenewegen (32) won tot nu toe zes Touretappes.

Zijn ploegleider Pieter Weening, zelf eenmaal winnaar van een Touretappe, ziet de gele trui ook als een extraatje. "Dylan is in de Tour om een rit te winnen. Met de wind kan er vandaag van alles gebeuren, dus je moet de hele dag van voren zitten. Dat is voor iedereen zo. Het gaat ongetwijfeld heel hectisch worden. Dylan heeft veel steun. Van Luke Durbridge bijvoorbeeld, onze 'machinekamer'. En van Elmar Reinders en Luka Mezgec, die hem als laatste afzet."