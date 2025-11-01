ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groenewoud troeft op NK Rijpma-De Jong en Beune af op 1500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 2:09
anp011125002 1
HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor de tweede keer op rij de Nederlandse titel op de 1500 meter veroverd. De 26-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was met 1.53,33 ruim sneller dan Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune.
Rijpma-de Jong nam in de voorlaatste rit tegen wereldkampioene Beune een kleine voorsprong bij de start en hield die marge in de daaropvolgende drie ronden vast. Ze finishte in 1.54,64 tegen 1.54,95 voor Beune. Groenewoud was in de slotrit in het begin langzamer, maar haar laatste twee ronden waren veel sneller, waardoor ze met 1,3 seconde voorsprong won. Angel Daleman werd met 1.55,49 vierde en Melissa Wijfje met 1.56,52 vijfde.
De vijf beste schaatssters hebben zich gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. De eerste wereldbekerwedstrijd vindt plaats van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City in de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

anp311025055 1

Financial Times: VS annuleerde top met Poetin om extreme Russische eisen

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Nederland prikt zich slank, maar dat gaat steeds vaker mis

Loading