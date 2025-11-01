Groenewoud troeft op NK Rijpma-De Jong en Beune af op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor de tweede keer op rij de Nederlandse titel op de 1500 meter veroverd. De 26-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was met 1.53,33 ruim sneller dan Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune.

Rijpma-de Jong nam in de voorlaatste rit tegen wereldkampioene Beune een kleine voorsprong bij de start en hield die marge in de daaropvolgende drie ronden vast. Ze finishte in 1.54,64 tegen 1.54,95 voor Beune. Groenewoud was in de slotrit in het begin langzamer, maar haar laatste twee ronden waren veel sneller, waardoor ze met 1,3 seconde voorsprong won. Angel Daleman werd met 1.55,49 vierde en Melissa Wijfje met 1.56,52 vijfde.

De vijf beste schaatssters hebben zich gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. De eerste wereldbekerwedstrijd vindt plaats van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City in de VS.