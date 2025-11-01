ECONOMIE
De Boo pakt titel met eerste 500 meter onder de 34 in Thialf

Sport
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 2:05
anp011125001 1
HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is voor de derde keer op rij Nederlands kampioen geworden op de 500 meter. De 21-jarige wereldkampioen op deze afstand bleef met een tijd van 33,98 op de tweede 500 meter Sebas Diniz en Stefan Westenbroek in het klassement over twee ritten voor.
De Boo had op de eerste 500 meter met 34,44 de tweede tijd neergezet achter Diniz, die zijn persoonlijk record verbeterde naar 34,34. Met 33,98, de eerste 500 meter in Thialf onder de 34 seconden, was hij daarna ruim sneller. Diniz kwam in de tweede rit tot 34,66 en moest daarmee de titelverdediger alsnog voor zich dulden.
Achter De Boo en Diniz werd Stefan Westenbroek na een tweede rit van 34,48 derde in het klassement.
Joep Wennemars reed met 34,62 in de eerste rit de vierde tijd. Tim Prins reed met 34,68 in zijn tweede rit de vijfde tijd. Merijn Scheperkamp en Dai Dai N'tab grepen daardoor naast een plek bij de beste vijf.
