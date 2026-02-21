Groenewoud verovert met titel massastart tiende Nederlandse goud

Schaatsster Marijke Groenewoud heeft tijdens de Spelen in Milaan het recordaantal gouden medailles voor Nederland naar tien gebracht. De 27-jarige regerend wereldkampioene bleef in het Milano Speed Skating Stadium in de sprint Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten voor.

Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging.

Eerder op zaterdag zorgde Jorrit Bergsma voor de negende gouden Nederlandse medaille op de Winterspelen door met een aanval de olympische titel op de massastart op te eisen.