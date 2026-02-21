ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groenewoud verovert met titel massastart tiende Nederlandse goud

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 17:34
bijgewerkt om zaterdag, 21 februari 2026 om 17:41
anp210226107 1
Schaatsster Marijke Groenewoud heeft tijdens de Spelen in Milaan het recordaantal gouden medailles voor Nederland naar tien gebracht. De 27-jarige regerend wereldkampioene bleef in het Milano Speed Skating Stadium in de sprint Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten voor.
Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging.
Eerder op zaterdag zorgde Jorrit Bergsma voor de negende gouden Nederlandse medaille op de Winterspelen door met een aanval de olympische titel op de massastart op te eisen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

255766130_m

Wat gebeurt er met je lichaam als je pittig eten eet

Loading