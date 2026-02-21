ECONOMIE
Nederland op Winterspelen nu op derde plaats in medaillespiegel

Sport
door Redactie
zaterdag, 21 februari 2026 om 17:43
bijgewerkt om zaterdag, 21 februari 2026 om 18:16
anp210226108 1
Nederland is op de voorlaatste dag van de Winterspelen in Milaan naar de derde plaats in het medailleklassement gestegen. Dat was te danken aan langebaanschaatsers Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, die beiden de massastart wonnen.
Nederland heeft nu tien gouden medailles, zeven zilveren en drie bronzen. Gastland Italië won ook tien onderdelen, maar zakt naar de voorlopig vierde plaats met zes keer zilver.
Noorwegen leidt het klassement met achttien keer goud, voor de Verenigde Staten met elf keer goud.
