Groenewoud wint laatste massastart in aanloop naar de Spelen

INZELL (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell de laatste massastart voor de Olympische Spelen gewonnen. De regerend wereldkampioene was na zestien ronden oppermachtig in de sprint. Valérie Maltais uit Canada werd tweede en de Amerikaanse Mia Manganello werd derde.

Met die derde plaats won Manganello het eindklassement van de wereldbeker voor Groenewoud en Ivanie Blondin uit Canada.

Bente Kerkhoff, de tweede Nederlandse schaatsster, eindigde als zestiende. Ze reageerde tijdens de race op veel aanvallen van onder anderen de Amerikaanse Greta Myers.