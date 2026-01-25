Labour blokkeert terugkeer mogelijke rivaal Starmer in parlement

LONDEN (ANP) - De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, mag van zijn Labourpartij niet terugkeren in het parlement, schrijven Britse media als The Guardian en BBC. Dat besluit lijkt op een politieke zet van premier Keir Starmer en zijn medestanders om een potentiële rivaal voor het partijleiderschap buiten de deur te houden.

Burnham zei zaterdag dat hij zich kandidaat wilde stellen om een parlementslid te vervangen dat vorige week ontslag nam. Maar de partijcommissie die daarover beslist, heeft zijn kandidatuur tegengehouden.

Door dat besluit wordt Burnham de mogelijkheid ontnomen om Starmer uit te dagen, omdat alleen parlementsleden een leiderschapsstrijd kunnen ontketenen.

Het besluit kan de ontevredenheid binnen Labour aanwakkeren, schrijven BBC en The Guardian. De populariteit van de partij is na de verkiezingsoverwinning van 2024 sterk gedaald. Premier Starmer heeft grote moeite om beloften van een sterkere economie, betere openbare diensten en strengere grenscontroles waar te maken.