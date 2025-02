Grootste atletiekploeg ooit naar EK indoor in Apeldoorn

ARNHEM (ANP) - Nederland neemt met de grootste atletiekploeg ooit deel aan de EK indoor in Apeldoorn. Technisch directeur Vincent Kortbeek maakte het Nederlandse team bekend met daarin 21 vrouwen en 25 mannen. De Europese kampioenschappen starten op donderdagavond 6 maart in een uitverkocht Omnisport in Apeldoorn en duren tot en met zondag 9 maart.

Blikvangers bij de Nederlandse ploeg zijn Femke Bol (4x400 meter), Lieke Klaver (400 meter), Jessica Schilder (kogelstoten), Nadine Visser (60 meter horden) en Niels Laros (1500 of 3000 meter). Regerend wereld- en Europees kampioene Bol doet niet individueel mee op de 400 meter. Ze loopt alleen op de estafette, waarmee Nederland meteen kans maakt op een medaille op de 4x400 meter gemengd en de 4x400 meter bij de vrouwen.

Hoogspringers Douwe Amels en Britt Weerman, die op de vorige EK indoor in 2023 respectievelijk goud en zilver veroverden, hadden in dit indoorseizoen nog niet voldaan aan de limiet voor de EK indoor. Ze hebben zich dankzij hun positie op de Europese ranglijst verzekerd van een plaats in het team.