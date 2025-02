Droom je van een jeugdige huid? Duitse onderzoekers vinden potentieel antwoord

Goed nieuws voor wie de strijd tegen rimpels en grijze haren niet opgeeft. Duitse wetenschappers hebben ontdekt dat bepaalde hormonen een cruciale rol spelen bij het verouderingsproces van onze huid, en dat ze mogelijk ingezet kunnen worden om die veroudering tegen te gaan.

In een onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Endocrine Reviews, laten onderzoekers van de Universiteit van Münster zien dat onze huid niet alleen het grootste orgaan is, maar ook een rijke bron van hormoonproductie. Verrassend genoeg blijkt de huid zelf een actieve speler in het hormonale systeem, naast de bekende hormoonklieren.

Het onderzoeksteam bestudeerde verschillende hormonen die invloed hebben op huidveroudering. Ze keken naar bekende stoffen zoals groeihormoon, insuline-achtige groeifactor 1 en oestrogenen, maar ook naar minder bekende spelers zoals melatonine en endocannabinoïden (die ook in CBD-producten voorkomen).

Potentieel wondermiddel tegen huidveroudering

Vooral melatonine springt eruit als potentieel wondermiddel tegen huidveroudering. Het is een kleine, goedkope molecule die goed wordt verdragen door het lichaam. Het werkt als antioxidant en beïnvloedt het metabolisme van mitochondriën, de energiefabriekjes in onze cellen.

Maar er is meer. Het team onderzocht ook alfa-melanocyt-stimulerend hormoon (dat verantwoordelijk is voor huidpigmentatie), oxytocine en verschillende andere hormonale stoffen. Deze blijken veelbelovende effecten te hebben op UV-geïnduceerde stress, een cruciale factor bij huidveroudering en pigmentvorming in zowel huid als haar.

Tot nu toe worden in de klinische praktijk vooral topische retinoïden (zoals retinol en tretinoïne) en oestrogeen gebruikt om huidveroudering tegen te gaan. Dit onderzoek opent de deur naar een hele nieuwe klasse van anti-verouderingsmiddelen.

Twee soorten huidveroudering

De huid ondergaat twee soorten veroudering: intrinsieke veroudering (het natuurlijke, chronologische proces) en extrinsieke veroudering (veroorzaakt door externe factoren zoals zonlicht en luchtvervuiling). Het samenspel van deze processen leidt tot rimpels, pigmentvlekken en grijze haren.

Voor wie droomt van een jeugdige uitstraling zonder cosmetische ingrepen, biedt dit onderzoek hoop. Verdere studie naar deze hormonen kan leiden tot nieuwe therapieën voor het behandelen en voorkomen van huidveroudering, aldus de onderzoekers.

Bron: Endocrine Reviews