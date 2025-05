PARIJS (ANP) - Robin Haase is uitgeschakeld in het dubbeltoernooi van Roland Garros. De 38-jarige Nederlander verloor aan de zijde van de Duitser Hendrik Jebens in drie sets van de Indiër Yuki Bhambri en Robert Galloway uit de Verenigde Staten: 3-6 7-6 (8) 3-6.

Haase staat op de 33e plaats van de wereldranglijst bij de dubbels. Hij haalde in 2013 samen met Igor Sijsling de finale van de Australian Open. Op Roland Garros kwam Haase in het dubbelspel nooit verder dan de derde ronde.