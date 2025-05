Rus in tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Tauson

PARIJS (ANP) - Arantxa Rus (34) is er niet in geslaagd om de laatste 32 van Roland Garros te bereiken. De 34-jarige tennisster uit Monster verloor in de tweede ronde in twee sets van de 22-jarige Deense Clara Tauson: 6-7 (2) 5-7. Tauson, als 22e geplaatst in Parijs, treft in de derde ronde de Amerikaanse Amanda Anisimova.

In de eerste set was het spel tussen de Nederlandse nummer 94 en de Deense nummer 22 van de wereldranglijst grillig. Zowel Rus als Tauson wisselde het slaan van winners af met missers. Ze leverden allebei hun opslag in, maar wisten de ander ook te breken. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin was Tauson de betere van de twee.

In de tweede set waren er breaks over en weer. Tauson was net als in de tiebreak de stabielste. Ze plaatste in de elfde game een break waarna ze de partij uitserveerde.

Kansen

Rus was teleurgesteld dat ze haar kansen niet had gepakt tegen Tauson. Ze brak zeven keer de service van de Deense, maar werd nog vaker teruggebroken. "Ik heb de partij op de belangrijke momenten laten liggen. Het draaide om een paar puntjes. Ik maakte een aantal verkeerde keuzes en maakte te veel fouten", aldus Rus.

Rus zal in juni niet op het grastoernooi van Den Bosch actief zijn. Ze kiest voor het graveltoernooi van Valencia.