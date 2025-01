Hailu wint halve marathon Egmond, Brinkman vierde bij rentree

EGMOND AAN ZEE (ANP) - De Ethiopische atlete Haven Hailu heeft in de vijftigste editie van de halve marathon van Egmond het parcoursrecord aangescherpt. Ze won de winterklassieker in een officieuze tijd van 1.08.45 en was daarmee flink sneller dan Irma Heeren in 1999, die destijds won in 1.10.03.

Nienke Brinkman maakte een verrassende rentree bij de vrouwen. De winnares van 2023 eindigde op de vierde plaats als beste Nederlandse in 1.13.20 officieus. Brinkman is verlost van blessures, die haar anderhalf jaar plaagden. In het najaar meldde ze zich nog af voor de marathon van Amsterdam en ze wist zich ook niet te plaatsen voor de olympische marathon in Parijs.

Bij de mannen ging de winst naar de Portugees Samuel Barata in 1.02.12 officieus. Hij versloeg zijn medevluchters Suldan Hassan uit Zweden en Mathew Chekwurui uit Oeganda in een lange eindsprint op de boulevard van Egmond aan Zee.

Eerste Nederlander was Stan Niesten op de vierde plaats.