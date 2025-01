Hamilton crasht tijdens testrace Ferrari op circuit Barcelona

BARCELONA (ANP/RTR) - Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is tijdens een testrace op het circuit van Barcelona gecrasht in een Ferrari. Het betrof de Formule 1-auto uit 2023. De 40-jarige Brit reed volgens het Italiaanse motorsport.com de auto tegen het einde van een ronde in de vangrails. Hamilton bleef ongedeerd, maar de racewagen liep schade op aan de ophanging en de carrosserie.

Het was de tweede testdag van de Brit op Circuit de Catalunya, waar hij aan het wennen is aan Ferrari. Hamilton heeft in de herfst van zijn carrière een opmerkelijke stap gemaakt door Mercedes te verlaten. Bij de Duitse renstal won hij zes van zijn zeven titels. Hij had eerder deze maand al een aantal ronden in een Ferrari gereden op Fiorano, het thuiscircuit van de Italiaanse renstal.

Coureurs mogen onder voorwaarden testen buiten de reguliere testdagen en races om in oude modellen. Dat testen is meestal niet toegankelijk voor publiek en media.