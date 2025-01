Tennisster Keys niet speelgerechtigd in Austin door successen

AUSTIN (ANP) - Madison Keys kan niet deelnemen aan het WTA-toernooi van Austin, de ATX Open. De 29-jarige Amerikaanse tennisster is door haar winst van het WTA-toernooi van Adelaide en met name de Australian Open gestegen van de 21e naar de zevende plaats op de WTA-ranking.

Het tennistoernooi van Austin is een WTA 250-toernooi en mag volgens de regels maar één top 10-speelster op de startlijst hebben staan. Met Jessica Pegula, de nummer 6 van de WTA-ranking, hebben ze die al. Door haar nieuwe ranking mag het toernooi Keys niet laten deelnemen, laten ze op de website weten.

Keys won afgelopen zaterdag de Australian Open door in de finale nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka te verslaan. Het is haar eerste grandslamtitel. De Amerikaanse won enkele weken eerder het WTA-toernooi van Adelaide. Daar versloeg ze haar landgenote Pegula in de finale.

"Het succes van Madison in Australië, waar ze legendarisch tennis liet zien, is het bewijs dat het ATX Open de grootste talenten in de sport trekt", reageerde toernooidirecteur Christo van Rensburg. "Hoewel we hoopten dat de top 10-regel niet voor ons zou gelden, respecteren we de regels van de WTA. We kunnen niet wachten om Madison voor volgende edities uit te nodigen."