Hamilton dankbaar na eerste F1-zege in 2,5 jaar

SILVERSTONE (ANP) - Lewis Hamilton was zichtbaar geëmotioneerd na de overwinning in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 39-jarige Mercedes-coureur verlaat het team na dit seizoen voor Ferrari, maar was de renstal heel dankbaar. "Dit is mijn laatste race met het team hier, ik wilde deze zo graag winnen voor hen. Zij hebben zo hard gewerkt en ik ben ze heel dankbaar", zei de Brit in de eerste reactie op de baan. "Er is geen mooier gevoel dan hier te winnen."

Voor Hamilton was het de eerste overwinning sinds zijn zege in de Grote Prijs van Saudi-Arabië in december 2021. De periode van 2,5 jaar zonder triomf was zwaar, gaf de zevenvoudig wereldkampioen toe. "Het gaat erom hoe je weer opstaat, blijft vechten en hard werken met dit geweldige team. Er zijn zeker dagen geweest dat ik me niet goed genoeg voelde, of dat ik dacht dat ik niet meer zou terugkeren op deze positie. Maar de mensen om me heen moedigden me met hun harde werk aan hetzelfde te doen. Grote dank aan iedereen in de fabriek en hier langs de baan."