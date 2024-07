Van der Poel vond gravelrit in Tour zwaarder dan verwacht

TROYES (ANP) - Mathieu van der Poel deed in de laatste 40 kilometer van de graveletappe in de Tour de France nog een poging naar voren te rijden. Samen met de Eritreeër Biniam Girmay en vijf anderen maakte hij jacht op een kopgroep, maar de aansluiting werd nooit bereikt. "Ik wilde het proberen, maar je zag in onze groep dat iedereen flink had afgezien", vertelde de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck na de door de Fransman Anthony Turgis gewonnen rit in Troyes. "Het was een zwaardere rit dan ik vooraf had ingeschat."

Van der Poel werd, mede door zijn zege in de Strade Bianche van 2021, gezien als een van de favorieten voor de ritzege. De wedstrijd leek uiteindelijk meer op een droge versie van de kasseienklassieker Parijs-Roubaix, die hij ook al twee keer won, dan op de Italiaanse gravelkoers. "Er zaten in het begin ook wat meer hoogtemeters in dan ik verwacht had. Het zag er toen we in de buurt van de koplopers leken te komen even goed uit, maar het was niet genoeg. Het was een mooie dag, ik ben best tevreden."

Van der Poel finishte als elfde op 1 minuut en 17 seconden achter Turgis.