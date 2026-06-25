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Hamilton onthult 'pijnlijke' nekblessure in begintijd bij Ferrari

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 18:52
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SPIELBERG (ANP) - Lewis Hamilton heeft onthuld dat een nekblessure hem kwelde in zijn eerste weken bij Ferrari. "Ik crashte begin vorig jaar tijdens een van mijn eerste tests in de Ferrari heel hard tegen de muur. Een van mijn nekwervels raakte beschadigd en daarbij werd een zenuw geraakt", vertelde de zevenvoudig wereldkampioen aan de media op de persdag van de Formule 1 voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk.
"Ik kon negen weken bijna niks doen. Elke dag bezocht ik de chiropractor. Ik slikte pijnstillers, moest een injectie krijgen en heb alles gedaan om het te verhelpen. Dus daar moest ik mee leren omgaan in een periode waarin ik het al niet makkelijk had", verwees hij naar zijn moeizame eerste seizoen bij Ferrari, waarin Hamilton teleurstellend presteerde.
Na dertig races voor Ferrari zonder succes boekte hij vorige week zondag in Barcelona zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal. Hamilton klom naar de tweede plaats in het kampioenschap, 41 punten achter leider Kimi Antonelli van Mercedes.
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