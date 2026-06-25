ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plunderingen gemeld in zwaar getroffen Venezolaanse kustprovincie

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 19:20
anp250626196 1
CATIA LA MAR (ANP/AFP) - In de zwaar door de aardbevingen getroffen Venezolaanse kustprovincie La Guaira zijn plunderingen. In de badplaats Catia La Mar zouden zwaar beschadigde winkels worden geplunderd.
Volgens lokale media is de schade enorm in de streek aan de kust die moeilijk bereikbaar is door de bevingen. De telefoonverbinding en elektriciteit zouden zijn uitgevallen.
Plunderaars zouden ook op zoek naar voedsel zijn. Een team van het Franse persbureau AFP zag in Catia La Mar dat talrijke mensen een supermarkt plunderden en deels in brand staken.
De Venezolaanse regering zei eerder op de dag dat er nog geen gegevens binnen waren over schade en slachtoffers uit La Guaira. Dit zou de zwaarst getroffen deelstaat zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

184607325_m

Wil je minder last hebben van de hitte? Zet dan 's nachts je airco uit

ANP-560030207

Wat verdient een scheidsrechter op het WK?

ANP-560523310

Zorgen om Lil Kleine: "Je was zo dronken"

Loading