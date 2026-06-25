Plunderingen gemeld in zwaar getroffen Venezolaanse kustprovincie

CATIA LA MAR (ANP/AFP) - In de zwaar door de aardbevingen getroffen Venezolaanse kustprovincie La Guaira zijn plunderingen. In de badplaats Catia La Mar zouden zwaar beschadigde winkels worden geplunderd.

Volgens lokale media is de schade enorm in de streek aan de kust die moeilijk bereikbaar is door de bevingen. De telefoonverbinding en elektriciteit zouden zijn uitgevallen.

Plunderaars zouden ook op zoek naar voedsel zijn. Een team van het Franse persbureau AFP zag in Catia La Mar dat talrijke mensen een supermarkt plunderden en deels in brand staken.

De Venezolaanse regering zei eerder op de dag dat er nog geen gegevens binnen waren over schade en slachtoffers uit La Guaira. Dit zou de zwaarst getroffen deelstaat zijn.