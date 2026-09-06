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Hamilton wil gedragsregels zwart-op-wit na incident met Leclerc

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 22:01
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MONZA (ANP/RTR) - Lewis Hamilton pleit voor schriftelijke gedragsregels bij Ferrari na de aanrijding met teamgenoot Charles Leclerc aan het begin van de Grote Prijs van Italië. Dat zei de zevenvoudig Britse wereldkampioen in de Formule 1 tegen de media na zijn zesde plaats in Monza. "Toen ik bij Mercedes zat, hadden we gedragsregels opgeschreven. En daardoor ging het nooit echt mis", zei Hamilton.
"Er was misschien af en toe een moment met mij en Nico Rosberg, maar veel vaker ging het goed", zei Hamilton over zijn tijd bij Mercedes. "Hier zijn er geen regels. En ik denk dat dat moet veranderen."
Hamilton ging zij aan zij met Leclerc de eerste bochten in, waarop de Monegask hem van de baan duwde. Daardoor viel hij terug naar de tiende plaats.
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