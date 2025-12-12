ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handballer Smits slaat EK 2026 uit voorzorg over

Sport
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 12:26
anp121225123 1
ARNHEM (ANP) - Handballer Kay Smits (28) komt niet in actie bij het EK in januari. Smits is volledig fit, maar kiest er met het oog op de lange termijn voor om het toernooi over te slaan. Dat meldt de Nederlandse handbalbond op de website.
Smits keerde in 2024 na een hartspierontsteking terug bij Oranje, maar moest na een preventieve controle opnieuw een rustperiode inlassen. Inmiddels is Smits weer volledig inzetbaar bij zijn club VfL Gummersbach.
"Alle medische onderzoeken van de afgelopen maanden zijn positief en niets spreekt tegen deelname aan het EK", zegt Smits in een reactie op de site van de bond. "Ondanks dat wil ik mijn belasting zorgvuldig bewaken en heb ik ervoor gekozen dit toernooi over te slaan. Een eindtoernooi vraagt een ander ritme en een andere belasting. Het was een lastige keuze, want ik maak graag deel uit van het Nederlandse team en een EK is altijd een fantastische ervaring. Voor nu staat een zorgvuldige keuze voorop en wil ik niets overhaasten."
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

Loading