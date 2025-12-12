Handballer Smits slaat EK 2026 uit voorzorg over

ARNHEM (ANP) - Handballer Kay Smits (28) komt niet in actie bij het EK in januari. Smits is volledig fit, maar kiest er met het oog op de lange termijn voor om het toernooi over te slaan. Dat meldt de Nederlandse handbalbond op de website.

Smits keerde in 2024 na een hartspierontsteking terug bij Oranje, maar moest na een preventieve controle opnieuw een rustperiode inlassen. Inmiddels is Smits weer volledig inzetbaar bij zijn club VfL Gummersbach.

"Alle medische onderzoeken van de afgelopen maanden zijn positief en niets spreekt tegen deelname aan het EK", zegt Smits in een reactie op de site van de bond. "Ondanks dat wil ik mijn belasting zorgvuldig bewaken en heb ik ervoor gekozen dit toernooi over te slaan. Een eindtoernooi vraagt een ander ritme en een andere belasting. Het was een lastige keuze, want ik maak graag deel uit van het Nederlandse team en een EK is altijd een fantastische ervaring. Voor nu staat een zorgvuldige keuze voorop en wil ik niets overhaasten."