Handballers op weg naar EK na ruime zege op Oekraïne

MICHALOVCE (ANP) - De handballers hebben met een ruime zege op Oekraïne een grote stap gezet naar kwalificatie voor het EK van 2026. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson kende geen genade met de Oost-Europese tegenstander en won met 35-20. Spelmaker Luc Steins was trefzeker met zes doelpunten. Ook Bobby Schagen scoorde zes keer.

Oranje speelde de wedstrijd vanwege de oorlog niet in Oekraïne, maar op veilige bodem in het Slowaakse Michalovce. Het krachtsverschil was veel groter dan in de thuiswedstrijd in november, toen Nederland maar nipt won met 40-39.

Het was de tweede overwinning voor de handballers in de kwalificatiereeks en met 6 punten uit vijf wedstrijden nam de ploeg voorlopig de eerste plek over in de stand van de poule. Zondag is de zesde laatste wedstrijd in de reeks en dan is Kosovo in de Maaspoort van Den Bosch de opponent.

De eerste twee landen in de poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2026, dat wordt gehouden in Denemarken, Zweden en Noorwegen.