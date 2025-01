Handballers op WK niet opgewassen tegen favoriet Frankrijk

VARAZDIN (ANP) - De handballers hebben op het wereldkampioenschap hun tweede nederlaag geleden. Zesvoudig wereldkampioen Frankrijk was in Varazdin (Kroatië) te sterk voor de manschappen van bondscoach Staffan Olsson: 35-28. Bij rust stond Nederland al met 19-13 achter. Topschutter in de Nederlandse ploeg was Dani Baijens met zes doelpunten.

Frankrijk is door de zege op 8 punten gekomen in groep II van de hoofdronde en daarmee al zeker van een plek bij de laatste acht. Oranje blijft door het verlies op 4 punten staan, maar is nog niet uitgeschakeld voor de kwartfinales. Noord-Macedonië, Hongarije en Oostenrijk strijden met Nederland om het tweede ticket in de poule voor de kwartfinales. Nederland treft zaterdag Oostenrijk.