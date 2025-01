Minister: door ICC gezochte Libiër teruggevlogen vanwege gevaar

ROME (ANP/AFP) - De Libiër die afgelopen zondag in Italië werd opgepakt op verzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) is weer teruggebracht naar zijn thuisland omdat hij niet vastgehouden kon worden en gevaarlijk was, stelt de Italiaanse regering. De vrijlating kwam de regering op kritiek van de oppositie en het ICC te staan.

Het ICC was naar Osama Elmasry Njeem op zoek, omdat hij als leider van de gevangenissen in Tripoli oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zou hebben gepleegd. Hij wordt onder meer verdacht van moorden, verkrachtingen en martelingen. Maar volgens het hof in Rome moet er bij aanhoudingsbevelen van het ICC een speciale procedure gevolgd worden, waarbij de minister van Justitie betrokken moest worden. Die ontbrak, en daarom moest Njeem worden vrijgelaten.

Met de opdracht van het hof werd Njeem dinsdag met een overheidsvliegtuig teruggevlogen naar Libië. Daarvoor waren "dringende veiligheidsredenen" die te maken hadden met "het gevaar dat uitging van deze persoon", zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi donderdag in de Senaat.