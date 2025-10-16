Handbalsters beginnen EK-kwalificatie met ruime zege op Italië

DEN BOSCH (ANP) - De handbalsters zijn de kwalificatie voor het EK van 2026 begonnen met een ruime zege op Italië. In De Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Henrik Signell met 42-19.

Oranje liep al snel uit naar 9-2 en ging rusten met een voorsprong van 22-9. In de tweede helft waren de handbalsters bij vlagen slordig en kon Italië wat vaker scoren. Het niveauverschil bleef echter groot.

Kelly Vollebregt was bij Nederland topscorer met negen treffers. Bo van Wetering maakte er acht. Lisa Vlug debuteerde bij Oranje. De speelster van het Franse Strasbourg Achenheim Truchtersheim Handball verving de geblesseerde Alieke van Maurik.

Oranje speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de kwalificatiegroep tegen Bosnië en Herzegovina. Het vierde land in de groep is Zwitserland.