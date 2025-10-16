ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handbalsters beginnen EK-kwalificatie met ruime zege op Italië

Sport
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 21:21
anp161025190 1
DEN BOSCH (ANP) - De handbalsters zijn de kwalificatie voor het EK van 2026 begonnen met een ruime zege op Italië. In De Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Henrik Signell met 42-19.
Oranje liep al snel uit naar 9-2 en ging rusten met een voorsprong van 22-9. In de tweede helft waren de handbalsters bij vlagen slordig en kon Italië wat vaker scoren. Het niveauverschil bleef echter groot.
Kelly Vollebregt was bij Nederland topscorer met negen treffers. Bo van Wetering maakte er acht. Lisa Vlug debuteerde bij Oranje. De speelster van het Franse Strasbourg Achenheim Truchtersheim Handball verving de geblesseerde Alieke van Maurik.
Oranje speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de kwalificatiegroep tegen Bosnië en Herzegovina. Het vierde land in de groep is Zwitserland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

shutterstock_2396066543

Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading