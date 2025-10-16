Martijn Krabbé wint voor het eerst Televizier-Ring Presentator

AMSTERDAM (ANP) - Martijn Krabbé is de winnaar van de Televizier-Ring Presentator. Krabbé kreeg de prijs in Koninklijk Theater Carré, waar het Gouden Televizier-Ring Gala plaatsvindt. De 57-jarige presentator maakte in januari bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.

Krabbé was voor het eerst in zijn carrière genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator. Hij versloeg in deze categorie Wilfred Genee en Hélène Hendriks, die de prijs in 2023 in ontvangst nam. Krabbé won in 2012 de Gouden Televizier-Ring als onderdeel van het presentatieteam van The Voice of Holland.