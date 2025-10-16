ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Martijn Krabbé wint voor het eerst Televizier-Ring Presentator

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 22:13
anp161025198 1
AMSTERDAM (ANP) - Martijn Krabbé is de winnaar van de Televizier-Ring Presentator. Krabbé kreeg de prijs in Koninklijk Theater Carré, waar het Gouden Televizier-Ring Gala plaatsvindt. De 57-jarige presentator maakte in januari bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.
Krabbé was voor het eerst in zijn carrière genomineerd voor de Televizier-Ring Presentator. Hij versloeg in deze categorie Wilfred Genee en Hélène Hendriks, die de prijs in 2023 in ontvangst nam. Krabbé won in 2012 de Gouden Televizier-Ring als onderdeel van het presentatieteam van The Voice of Holland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

shutterstock_2396066543

Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading