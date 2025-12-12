Handbalsters Duitsland verslaan Frankrijk en staan in finale WK

ROTTERDAM (ANP) - De Duitse handbalsters hebben zich geplaatst voor de finale van het WK. Duitsland versloeg regerend wereldkampioen Frankrijk in de halve finale in Rotterdam Ahoy: 29-23.

Duitsland leidde bij rust met 15-12 en speelt in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en regerend Europees- en olympisch kampioen Noorwegen, die later vrijdagavond wordt gespeeld. Oranje plaatste zich voor de halve finale door Hongarije in de kwartfinale te verslaan: 28-23.

De laatste keer dat Duitsland om een medaille op het wereldkampioenschap speelde, was in 2007, toen de ploeg brons won.

Het WK handbal wordt dit jaar georganiseerd in Duitsland en Nederland. De halve finales en finales zijn in Rotterdam.