Volgens Trump stoppen Thailand en Cambodja met vechten

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 19:20
anp121225182 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Thailand en Cambodja hebben besloten hun opgelaaide strijd over omstreden grensgebied te stoppen. Volgens de bemiddelende Amerikaanse president Trump zijn de Aziatische buurlanden overeengekomen een einde te maken aan de gevechten.
Trump had een telefoongesprek met de Thaise en met de Cambodjaanse leider. "Beide landen zijn klaar voor vrede en voortzetting van de handel met de Verenigde Staten van Amerika", schreef de president op zijn spreekbuis Truth Social. De twee landen zouden zich weer willen houden aan een eerder overeengekomen vredesverdrag, dat door toedoen van Trump tot stand kwam.
Thailand meldde donderdag de eerste Thaise burgerslachtoffers door het jongste grensconflict. De Cambodjaanse regering riep de VN-Veiligheidsraad op in te grijpen.
Thailand en Cambodja hebben al decennia grensproblemen, voortvloeiend uit de Franse koloniale tijd. Het is veertien jaar geleden dat het geweld in het omstreden grensgebied zo fel was.
