Handbalsters openen olympisch toernooi met zege op Angola: 34-31

PARIJS (ANP) - De handbalsters zijn het olympisch toernooi in Parijs begonnen met een zege op Angola. De ploeg van bondscoach Per Johansson won een doelpuntrijke wedstrijd met 34-31.

Angela Malestein en Estavana Polman waren de topschutters bij Nederland met ieder acht doelpunten. Dione Housheer scoorde zeven keer.

Oranje had veel te stellen met de Afrikaanse kampioen. De fysiek sterke Angolese vrouwen toonden geen ontzag voor de voormalig wereldkampioen en gingen in de score goed mee. Bij rust leidde Nederland met maar één doelpunt meer: 19-18.

Voorsprong

In de tweede helft liep Nederland snel uit naar vijf treffers voorsprong en slaagde de ploeg er beter in die voordelige marge vast te houden. Al kwam Angola nog een paar keer gevaarlijk dicht bij, mede dankzij aanvoerster Lois Abbingh hield Oranje tot het einde van de wedstrijd de controle.

De handbalsters doen voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro (2016) eindigde Oranje als vierde, drie jaar geleden in Tokio kwam de ploeg niet verder dan de kwartfinales. Frankrijk was toen veel sterker. Het gastland, ook de regerend olympisch kampioen, is zondag de tweede tegenstander in de groepsfase. De eerste vier in de poule gaan door naar de kwartfinales.