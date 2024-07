Shell bouwt grote waterstoffabriek in Duitsland

KEULEN (ANP) - Shell gaat een grote waterstoffabriek in Duitsland bouwen. Het concern heeft daarover een definitief investeringsbesluit genomen. De zogeheten elektrolyser van 100 megawatt op de productielocatie in Keulen is naar verwachting in 2027 klaar voor gebruik.

Met de elektrolyser wil Shell zijn activiteiten in Keulen deels verduurzamen. Mogelijk kunnen andere bedrijven in die regio op termijn ook gebruikmaken van de waterstof, aldus Shell. Een elektrolyser gebruikt elektriciteit om waterstof en zuurstof te splitsen en is belangrijk voor het produceren van duurzame waterstof.

Het olie- en gasconcern wil tot en met 2025 10 tot 15 miljard dollar uitgeven aan de ontwikkeling van koolstofarme energie, waaronder waterstof. Vorig jaar gaf Shell hieraan naar eigen zeggen 5,6 miljard dollar uit.

Eerder maakte Shell bekend een waterstoffabriek van 200 megawatt in Rotterdam te bouwen. Dit moet de grootste waterstoffabriek in Europa worden. De bouw kost een miljard euro.