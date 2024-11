Handbalsters verliezen laatste oefenduel voor EK van Denemarken

VIBORG (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben in Viborg hun laatste duel voor het EK verloren van Denemarken, met 32-30. Bij rust stond Oranje met 17-16 achter. Dione Housheer was topschutter bij Nederland met zeven treffers. Nederland leed zaterdag ook een nederlaag tegen olympisch kampioen Noorwegen. Op donderdag was er wel winst tegen Roemenië.

De drie wedstrijden maakten deel uit van de Golden League, een oefentoernooi waarin Denemarken, Noorwegen en Nederland samenwerken.

Bondscoach Henrik Signell speelde de wedstrijden met zijn selectie voor het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland, dat voor Oranje op 29 november begint met een wedstrijd tegen IJsland. In de ploeg zijn veel jonge talenten opgenomen. Opvallende afwezigen zijn de gepasseerde Estavana Polman, Laura van der Heijden en Nikita van der Vliet. Kelly Dulfer heeft uit eigen beweging afgezegd.