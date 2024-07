PARIJS (ANP) - De Nederlandse handboogschutsters kunnen nog maximaal brons halen op de Olympische Spelen van Parijs. Mondiale nummer 1 Zuid-Korea was in de halve finales op het fraaie Esplanade des Invalides na een shoot-off net te sterk voor Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen: 5-4. De strijd om het brons is rond 16.45 uur tegen Mexico of China.

Het Nederlandse trio had eerder in de knock-outfase twee keer overtuigend met 6-0 gewonnen van gastland Frankrijk en India.