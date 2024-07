Verstappen vijfde in Grote Prijs van België, zege naar Russell

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van België in de Formule 1 genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. De zege ging naar de Britse Mercedescoureur George Russell, die na de overwinning in Oostenrijk zijn tweede GP-zege van dit seizoen pakte voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Oscar Piastri werd derde in zijn McLaren.

Verstappen, die was gestart vanaf de elfde positie, reed een degelijke inhaalrace op het circuit van Spa-Francorchamps, maar kon niet zo goed oprukken als in de voorgaande twee edities. Toen reed de regerend wereldkampioen in zijn Red Bull van achteruit alsnog naar de zege.