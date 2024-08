Hassan haat het 'trekken en duwen' van rivale Tsegay

Sifan Hassan had een heel andere kijk op het duwen en trekken tussen Faith Kipyegon en Gudaf Tsegay in de finale van de 5000 meter. Zij kent Tsegay als een atlete die altijd hindert. "Waarom doet ze dat? Ik haat het", zei Hassan na de opwindende ontknoping van de olympische finale in het Stade de France. "Daarom loop ik altijd achteraan. Met mijn lange benen kom ik ten val als er iemand aan me trekt. Tsegay heeft mij ook al eens ten val gebracht. Zij doet altijd naar."

De jury oordeelde dat de Keniaanse Kipyegon 'obstructie' pleegde en werd gediskwalificeerd. Het betekende dat Hassan opschoof van de derde naar de tweede plaats en het zilver ontving. "Brons of zilver. Het maakt mij niet uit. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze medaille. Ik had er niet op gerekend", aldus de 31-jarige Nederlandse atlete, die op de Spelen van Tokio drie jaar geleden nog het goud won op de 5000 meter.