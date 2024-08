3x3-basketballers olympisch kampioen na zege op Frankrijk

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn op sensationele wijze olympisch kampioen geworden. De Nederlandse ploeg versloeg voor de bomvolle tribunes op het Place de la Concorde gastland Frankrijk met 18-17. TeamNL bestond uit Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen.

Het is de eerste keer ooit dat Nederland een olympische medaille wint in het 3x3-basketbal. De sport staat vanaf de Spelen van Tokio, in 2021, op het programma.