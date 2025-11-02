Hassan stort in, Obiri wint marathon New York in recordtijd

NEW YORK (ANP) - Sifan Hassan is er niet in geslaagd haar debuut in de marathon van New York op te sieren met de zege. De olympisch kampioene kwam al redelijk vroeg in de wedstrijd in de problemen en moest een trio Keniaanse rivalen laten gaan. Ze stortte in de slotfase in en eindigde als zesde in 2.24.43.

Twee oud-winnaressen streden in de laatste kilometers om de zege in de iconische klassieker door de straten van New York. De Keniaanse Hellen Obiri, die New York ook in 2023 won, rende voor de tweede keer naar de winst en verbeterde het 22 jaar oude parcoursrecord tot 2.19.51. Ze liep de 2.22.31 uit 2003 van de Keniaanse Margaret Okayo uit de boeken.