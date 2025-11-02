ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hassan stort in, Obiri wint marathon New York in recordtijd

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 17:19
anp021125093 1
NEW YORK (ANP) - Sifan Hassan is er niet in geslaagd haar debuut in de marathon van New York op te sieren met de zege. De olympisch kampioene kwam al redelijk vroeg in de wedstrijd in de problemen en moest een trio Keniaanse rivalen laten gaan. Ze stortte in de slotfase in en eindigde als zesde in 2.24.43.
Twee oud-winnaressen streden in de laatste kilometers om de zege in de iconische klassieker door de straten van New York. De Keniaanse Hellen Obiri, die New York ook in 2023 won, rende voor de tweede keer naar de winst en verbeterde het 22 jaar oude parcoursrecord tot 2.19.51. Ze liep de 2.22.31 uit 2003 van de Keniaanse Margaret Okayo uit de boeken.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

shutterstock_1931678078 (1)

Checklijst: is je partner een narcist?

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

Loading