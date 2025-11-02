ECONOMIE
Titelverdediger Nageeye stapt uit in marathon New York

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 17:20
NEW YORK (ANP) - Abdi Nageeye heeft de marathon van New York niet uitgelopen. De titelverdediger haakte al redelijk vroeg in de wedstrijd af bij de koplopers en besloot rond het 30-kilometerpunt de strijd te staken.
De 36-jarige Nederlandse toploper schreef vorig jaar atletiekgeschiedenis door als eerste Nederlander de iconische hardloopklassieker in de Amerikaanse metropool op zijn naam te schrijven. Hij loste toen zijn Keniaanse medevluchter Evans Chebet in de laatste kilometer en kwam solo over de finish in Central Park.
Deze keer speelde Nageeye geen rol van betekenis. Bij de eerste grote versnelling vooraan moest hij lossen en raakte hij achterop.
Nageeye won in zijn carrière ook twee keer de marathon van Rotterdam. In 2021 verraste hij met zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Hij is houder van het Nederlands record op de 42,195 kilometer met 2.04.20.
