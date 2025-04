Deze 9 opvoedgewoontes zijn schadelijk voor je kind

Als ouder wil je het beste voor je kind, maar soms sluipen er onbewust gewoontes in je opvoedstijl die schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van je kind. Het gaat niet om een enkele keer dat je iets verkeerd doet – we maken allemaal fouten – maar om patronen die zich blijven herhalen. Welke opvoedgewoontes kunnen emotionele of mentale schade veroorzaken en hoe kun je deze doorbreken?

Verwacht je dat je kind precies jouw pad volgt?

We projecteren vaak onze eigen dromen en ambities op onze kinderen . Maar wat jij als "het beste" ziet, is niet automatisch wat bij jouw kind past. Kinderen moeten de ruimte krijgen om hun eigen interesses, talenten en doelen te ontdekken. Hoe kun je dat stimuleren? Luister naar wat je kind écht wil en ondersteun ze daarin, ook als het afwijkt van wat jij had gehoopt.

Moet je kind partij kiezen tussen ouders?

Dit komt vooral voor bij gescheiden ouders, maar gebeurt ook in gezinnen met veel conflict. Kinderen die gedwongen worden om partij te kiezen, ervaren verwarring, schuldgevoelens en stress. Ze houden van beide ouders en willen niet kiezen. Hoe schadelijk dit kan zijn, blijkt uit onderzoek: kinderen die opgroeien in gezinnen met veel conflict hebben tweemaal zoveel problemen als andere kinderen.

Ontken je de gevoelens van je kind?

Zinnen als "Stel je niet aan" of "Zo erg is het toch niet" lijken misschien onschuldig, maar ze kunnen ervoor zorgen dat kinderen niet meer op hun eigen gevoelens durven te vertrouwen. Dit wordt ook wel emotionele invalidatie genoemd en kan leiden tot langdurige emotionele schade. Wat werkt beter? Erken de gevoelens van je kind, ook als je ze niet begrijpt.

Wil je overal controle over houden?

Natuurlijk wil je je kind beschermen, maar als je alles bepaalt – van vriendjes tot mediagebruik – maak je ze onzeker en mogelijk ook rebels. Onderzoek toont aan dat kinderen van controlerende ouders op latere leeftijd meer mentale gezondheidsproblemen ervaren. Gun je kind de ruimte om eigen keuzes te maken en daarvan te leren.

Gebruik je schuldgevoel om gedrag te sturen?

"Na alles wat ik voor jou doe..." Herkenbaar? Ouders die schuldgevoel inzetten om hun kind iets te laten doen, belemmeren de ontwikkeling van zelfstandigheid. Kinderen leren hierdoor niet om eigen keuzes te maken of ze verbergen die keuzes. Probeer in plaats daarvan natuurlijke gevolgen te laten werken.

Kun je je eigen emoties reguleren?

Iedere ouder verliest wel eens zijn geduld, maar als je kind voortdurend op eieren loopt uit angst voor jouw emotionele uitbarstingen, wordt dat schadelijk. Kinderen hebben voorspelbaarheid en emotionele veiligheid nodig. Als je moeite hebt om je emoties te reguleren, zoek dan hulp om dit te verbeteren.

Geef je commentaar op het lichaam van je kind?

Zelfs goedbedoelde opmerkingen over uiterlijk of eetgedrag kunnen bij kinderen voor langdurige onzekerheid zorgen. Een negatief lichaamsbeeld ontwikkelt zich al vanaf jonge leeftijd en kan leiden tot eetstoornissen of depressie. Praat op een neutrale, positieve manier over voeding en lichamen.

Stel je duidelijke grenzen?

Te weinig grenzen of grenzen die steeds verschuiven, maken kinderen onzeker. Ze hebben jouw kaders nodig om zich veilig te voelen en te leren wat acceptabel gedrag is. Consistentie is hierbij essentieel. Wees duidelijk over regels en consequenties, en houd je daaraan.

Geef je je kind het gevoel dat ze 'teveel' zijn?

Uitspraken als "Iedereen wordt altijd ongemakkelijk als jij binnenkomt" kunnen diepe onzekerheid veroorzaken. Kinderen moeten zich welkom en geliefd voelen – altijd. Bevestig regelmatig dat je van je kind houdt om wie ze zijn, niet om wat ze doen of presteren.

Herken je jezelf in een of meer van deze gewoontes? Wees niet te streng voor jezelf. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Praat erover, ook met je kind. Een oprechte "sorry" en de bereidheid om te leren en te groeien, kunnen al een wereld van verschil maken.