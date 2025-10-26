ECONOMIE
Situatie op station Rotterdam Blaak onder controle

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 20:40
ROTTERDAM (ANP) - De situatie op station Rotterdam Blaak is onder controle, nadat eerder op de avond brand was uitgebroken in een passagierstrein. De veiligheidsregio meldt dat hulpdiensten het station en de trein hebben gecontroleerd en dat er geen rook meer hangt.
Door kortsluiting ontstond aan het begin van de avond rookontwikkeling in een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Amsterdam, liet een woordvoerder van de NS weten. Personeel van de trein zei tegen een verslaggever van het ANP ook vuur te hebben gezien. Ongeveer tweehonderd inzittenden werden geëvacueerd. Zij konden hun weg zelf vervolgen. Eén persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook.
Door de brandmelding werd het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Rotterdam en Breda stilgelegd. Ook tussen Den Haag en Rotterdam konden minder treinen rijden. Metro's en trams stopten wel bij het station. Rond 20.30 uur meldt de veiligheidsregio dat alle sporen zijn vrijgegeven en het treinverkeer wordt hervat.
