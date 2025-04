Healy wint vijfde etappe in Baskenland, Almeida behoudt leiding

GERNIKA-LUMO (ANP) - Ben Healy heeft de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Ier van EF Education - EasyPost kwam na een solo van 55 kilometer alleen aan in de rit over 172 kilometer van Urduña naar Gernika-Lumo.

De Portugees João Almeida kwam als negentiende in het peloton binnen en behield de leiding in het klassement. Voor de zesde en laatste etappe van zaterdag heeft hij een voorsprong van 30 seconden op de Duitser Maximilian Schachmann.

Healy boekte zijn eerste zege van het seizoen. Zijn laatste overwinning dateerde uit de Ronde van Slovenië in juni vorig jaar, waar hij de slotetappe won.