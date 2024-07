Heracles Almelo legt Tsjechische middenvelder Zamburek vast

ALMELO (ANP) - Voetbalclub Heracles Almelo heeft de Tsjech Jan Zamburek aangetrokken. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2028 bij de nummer 14 van de Eredivisie van afgelopen seizoen.

"De komst van Jan is een goede impuls voor onze selectie", zei technisch directeur Nico-Jan Hoogma op de site van de club. "Jan is een multifunctionele en dynamische middenvelder met veel loopvermogen."

Zamburek speelde in de jeugdopleiding van Slavia Praag, voordat hij in 2018 naar Brentford vertrok. Hij speelde met de club 23 wedstrijden in het Championship, het tweede niveau van Engeland, waarna hij ook nog een half jaar op huurbasis uitkwam voor Shrewsbury Town. Hij speelde de laatste twee jaar voor het Deense Viborg FF en Slovan Liberec uit Tsjechië.