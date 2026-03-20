Ministers vinden autoluwte door hoge energieprijzen niet nodig

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet vindt het nog niet nodig om mensen te stimuleren om de auto wat vaker te laten staan. Dat zeggen verschillende ministers voorafgaand aan de ministerraad. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt vrijdag voor een energiecrisis en adviseert om minder brandstof te gaan gebruiken. Volgens het kabinet zijn dat soort maatregelen "nog niet aan de orde".

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) ziet dat er nog voldoende benzine beschikbaar is. Hij wil niet vooruitlopen op eventuele maatregelen als er minder olie uit het Midden-Oosten naar Europa komt. "Dat is afhankelijk van zoveel factoren."

Ook voor gas komt de leveringszekerheid nog niet in gevaar, herhaalt minister Stientje van Veldhoven (Klimaat, D66). "Het gas voor Europa komt vooral uit de Verenigde Staten. Natuurlijk heeft het effect als een groot gasveld kapot wordt geschoten, voor de wereldwijde aanvoer. En dat zie je terug in de prijsstijgingen."

Het kabinet zette deze week al wel opties op een rij, maar grijpt nog niet in om de energiekosten te drukken.