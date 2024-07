Hinder door computerstoring valt mee bij Olympische Spelen

PARIJS (ANP/DPA) - De gevreesde hinder die de organisatie van de Olympische Spelen ondervindt van de wereldwijde computerstoring blijkt mee te vallen. Sommige IT-diensten voor de Spelen in Parijs zijn getroffen, maakten de organisatoren in Parijs bekend. "In dit stadium is de impact beperkt en betreft het met name de levering van uniformen en accreditaties."

De kaartverkoopsystemen zijn niet getroffen. De voorbereidende werkzaamheden op de locaties gaan gewoon door en de werkschema's komen niet in gevaar, aldus de organisatie. "Onze teams zijn volledig bemand om de continuïteit van de activiteiten op het optimale niveau te garanderen."

Hoewel de Parijse vliegvelden niet getroffen zijn door de storing, is de aankomst van delegaties uit andere landen mogelijk vertraagd. "Onze mensen staan op de vliegvelden en in het olympisch dorp om iedereen op de best mogelijke manier te ontvangen en te begeleiden."

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 26 juli. De eerste sporters en begeleiders arriveerden donderdag in Parijs.